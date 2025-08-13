Un campeón paralímpico en Sanxenxo

El alcalde, Telmo Martín, junto al concejal de Deportes, Marcos Guisasola, recibió ayer al triatleta paraolímpico Daniel Molina. Lleva más de quince años veraneando en el municipio junto a su familia y el año pasado realizó en Sanxenxo sus últimos entrenamientos antes de acudir al a los Juegos Paraolímpicos de París donde ganó la medalla de oro. Tal y como se había comprometido en su anterior visita, acudió a la recepción con el galardón y firmó en el Libro de Honra del municipio: «Gracias al Concello de Sanxenxo por el trato. Aquí he preparado mis pruebas más importantes y, sobre todo, los JJPP de París 2024».

Durante los próximos días continuará disfrutando del municipio, pero también entrenando tanto en la piscina como en la playa de Silgar, así como corriendo y andando en bici por la costa y el interior de Sanxenxo. «Esto es precioso. Vengo de Guadalajara de entrenar a 40 grados y aquí es un gusto entrenar», aseguró.

El alcalde agradeció su visita y que haya elegido hace años Sanxenxo como su destino de vacaciones. «Es un honor recibirte en Sanxenxo y esperamos que sigas visitándonos», dijo.