La Bienal aborda la obra de Norberto Olmedo
El ciclo Conversas con artistas de la Bienal de Arte continúa hoy a las 20.00 horas en el salón de actos del Edificio Castelao con una charla entre Antón Sobral y Norberto Olmedo, en la que tratarán la serie de retratos de este último titulada Proyecto Gulag, que reflexiona sobre la fragilidad de la condición humana frente a los totalitarismos del siglo XX.
