Actividad de +Escénicas en Cuntis y Carballedo
El circuito +Escénicas -que trae programación de danza y teatro a concellos de menos de 20.000 habitantes- llevará a Cuntis el viernes el espectáculo circense «4.0» que se representará en la Plaza de Ferrol a las 17.30 horas. El mismo día pero a las 19.00 y dentro del mismo programa, la Plaza da Chan de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, vivirá el espectáculo de danza de Fran Siera «Un baile ceibe».
