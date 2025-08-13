Más de 50 acentos en Poio

En el municipio de Poio conviven vecinos de hasta 52 nacionalidades diferentes, según el padrón. A día de hoy, Poio cuenta con un total de 17.443 personas empadronadas, de las cuales 745 son de origen extranjero, representando así el 4,2 % de la población total. Esta realidad se refleja también a nivel familiar: 432 hogares tienen al menos uno de sus miembros procedente de otro país.

La nacionalidad más numerosa en Poio es la colombiana (116 personas), seguida de Venezuela (106), Brasil (57), Italia y Marruecos (48 cada una) y Portugal (46). También hay muchas nacionalidades de las que solo hay un habitante en Poio, como por ejemplo Singapur, Turquía, Burundi, Palestina, Túnez, Filipinas, Suiza, China, Letonia, Líbano, Guinea, Lituania, Canadá, Eslovenia, Madagascar o Australia.

En cuanto al perfil, de las 745 personas extranjeras empadronadas en Poio, 401 son mujeres y 344 hombres.

Desde el gobierno local destacan que esta diversidad cultural tan importante «supone una oportunidad y un gran valor para fortalecer el tejido socioeconómico del municipio, creando un municipio más abierto, plural y cohesionado. Poio es un ayuntamiento inclusivo, acogedor e integrador, trabajamos para que todas las personas, con independencia de su origen, puedan participar activamente en la vida social, económica y cultural de nuestro municipio», señala el alcalde, Ángel Moldes. En esta línea, asegura que «supone una alegría comprobar como familias de fuera de nuestro municipio, sean españolas o de otra nacionalidad, eligen Poio para establecer sus hogares y sus proyectos de futuro».

Recuerda que Poio «está en su mejor momento, es un ayuntamiento que está creciendo, más vivo, atractivo y con mayores oportunidades, y cada uno de los vecinos y vecinas son fundamentales para conseguirlo».