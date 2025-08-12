Del trap a las versiones de clásicos

Sinceridad, ritmo, versatilidad y talento. Son algunas de las claves del éxito de Khea, exponente de la explosión del trap argentino que anoche convocó a cientos de espectadores en la plaza de España, en una de las actuaciones más esperadas por los jóvenes.

Público del concierto de A Ferrería. | G. S.

Bizarrap, Bad Bunny, Blackbear, OneRepublic, C.Tangana o Rauw Alejandro son algunos de los artistas con los que ha colaborado el rapero, que cuenta con una legión de seguidores en distintos países. Así, espectadores procedentes de distintas localidades gallegas se dieron cita ayer ante el escenario central de la «semana grande» para disfrutar de sus grandes éxitos.

Khea, exponente del trap argentino. | G. Santos

Por su parte, en A Ferrería las protagonistas fueron las versiones de grandes grupos y solistas españoles de la mano de Los Niños de Jesús, la banda que encabeza Jordi Évole. Éste se rodea de sus amigos para revisitar sus canciones favoritas, auténticos himnos de los últimos años de bandas y artistas como Extremoduro, Duncan Dhu, Lori Meyers, Radio Futura y Kiko Veneno de los que disfrutó un público familiar.

Asistentes al concierto de Khea, que tuvo lugar en la plaza de España. | Gustavo Santos

En el repertorio de Los Niños de Jesús tampoco falta Jarabe de Palo, ya que fue Pau Donés quién inspiró la creación del grupo, después de que Évole le preguntase qué se sentía al subirse a un escenario y cantar ante el público. Le respondió que era algo inexplicable, que había que vivirlo, y el periodista se animó a poner en marcha su propia banda.

El resultado es este grupo de amigos que interpretan temas que han sido la banda sonora de varias generaciones.

Hoy la propuesta musical de la jornada estará protagonizada por Rosario Flores en el marco de la gira de verano «Universo de ley», en la que repasa más de 30 años de labor musical través de sus grandes éxitos, en los que fusiona flamenco, ritmos latinos y pop. A lo largo de su carrera ha lanzado una quincena de discos, premiados, entre otros reconocimientos, con tres Grammys Latinos, doce Discos de Platino, tres Premios Ondas y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.