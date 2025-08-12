Telefónica refuerza su cobertura 5G durante las fiestas

Telefónica ha reforzado su red móvil 5G en Pontevedra para garantizar la cobertura de datos y voz durante «semana grande». El objetivo es aumentar la capacidad de la red ante la gran afluencia de visitantes. Se busca garantizar la máxima calidad de servicio en eventos multitudinarios como los que programa Pontevedra y, en general, en los 80 municipios gallegos considerados de gran atracción turística.