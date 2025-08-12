Seixo homenajea a los Lobeira

Estos hermanos fueron reprimidos y estigmatizados por el franquismo

Integrantes de la familia Lobeira que acudieron a la cita. | FdV

Marín

Seixo homenajeó este pasado sábado a los hermanos Lobeira, combatientes republicanos contra el franquismo, en un acto al que acudieron 62 de sus descendientes directos. Gerardo, Manuel, Antonio, José y Consuelo fueron figuras de gran relevancia en la historia de la resistencia republicana en Marín, sus actos supusieron la persecución y estigmatización de ellos y su familia durante años. Debido a su labor, desde este pasado sábado una placa recuerda y distingue la casa donde nacieron y se criaron en Montecelo-Loira.

Los más de 60 familiares que acudieron al acto de homenaje procedían de diversos lugares del globo -desde México hasta Euskadi- a causa del exilio de sus antepasados comunes.

Al reconocimiento también acudieron representantes de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Marín.

