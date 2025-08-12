Sanxenxo licita la mejora de los accesos y la seguridad vial en el colegio A Florida

El Concello de Sanxenxo licita la mejora del acceso y seguridad vial del entorno del colegio de A Florida. La actuación está valorada en 64.960 euros y cuenta con una ayuda de la Agader de 55.170 euros. El plazo de ejecución es de un mes. Abarca el tramo de la Rúa Ricardo Santos desde la entrada del centro educativo hasta su entronque con la carretera de la Diputación.

La longitud total del vial es de 458 metros y el ancho medio de su plataforma asciende a 6,20 metros, con bastantes diferencias a lo largo de su recorrido. El pavimento presenta un estado de conservación deficiente, por lo que urge la reposición completa. Se prevé la ejecución de un ensanche del vial en una longitud de 107 metros, con la que se ganarán 1,50 metros de calzada sobre terrenos que son ya de propiedad municipal, y, por otro lado, con la pavimentación de un sobreancho de 6,50 metros a lo largo de 27 metros aprovechando la cesión de una parcela al inicio del camino.

La obra lleva aparejada una cesión y la reposición del muro enfrente de la entrada al pabellón donde se harán varias plazas de aparcamiento. Además, se eliminará una cuneta a cielo abierto existente que hay, con la correspondiente recogida de pluviales. Para finalizar las actuaciones se pavimentará la totalidad de la calzada con una capa de 5 centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente, así como se recrecerán las tapas de registro afectadas y se colocará la señalización vertical necesaria. Esta actuación se suma a la proyectada senda en la carretera de la Diputación en la zona de Miraflores.