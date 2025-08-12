Resignación en el marisqueo de la ría de Pontevedra por un verano que no logra salvar un mal 2025

Históricamente, los meses de julio y agosto han constituido para el sector marisquero de la ría un momento capital a la hora de mejorar sus resultados anuales, en una profesión que tiene por naturaleza los altibajos en los ingresos de sus trabajadores.

No obstante, las expertas valoran negativamente la situación en la que se encuentran los bancos de la ría, a causa de la bajada en las cuotas y el crecimiento anómalo de las especies que allí habitan.

«No sé qué palabras ponerle, porque es normal. Cuotas bajas, pero seguimos con la resistencia que llevamos durante todo el año. El sentir de todo esto es que el marisqueo a pie trabaja en los días de marea, con cuotas muy bajas y realmente es una resistencia, nada más. Es un sobrevivir al marisqueo con la situación que tenemos y lo que se pueda encontrar en el mar con talla reglamentaria. Eso es lo que vivimos en estos momentos», reconoció Mari Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de Lourizán.

Son sensaciones avaladas por las cifras oficiales, que hablan de una bajada en la cantidad de kilos de bivalvos recogidos y procesados en las lonjas. De los más de 56.000 (56.247) kilos vendidos en Campelo en julio de 2023, se ha pasado en dos años a 22.294, un 60% menos, con un descalabro en la facturación cercano a los 600.000 euros.

Números rojos que, de igual forma, repercuten en el bolsillo de los trabajadores de la ría. «Antes, un mariscador hacía un promedio mensual y le salían 800 o 900 euros de media tras quitar los gastos. En base a las horas que trabajas y los días que vas, era un buen sueldo, pero ahora no se llega a esas cantidades. Hasta ahora se están haciendo 300 o 400 euros al mes y eso es inviable», admitió Iago Tomé, patrón mayor de Raxó, que apunta que «las cuotas son pequeñas y no se gana lo que se debería de ganar».

En su caso, Tomé aboga por que las administraciones den un paso más para paliar una situación complicada. «La Consellería [de Mar], en este caso, no está buscando ninguna fórmula. Tampoco la Seguridad Social, porque tenemos un cese de actividad que pagamos todos los meses. Si lo que hay en playa no da para vivir, eso debería ser un motivo para cerrar y que la gente cobre su subsidio, que no es gratis. Eso sería lo más correcto para que la gente pudiera subsistir, porque si no, está complicado», argumentó.

Por otro lado, las anomalías en el crecimiento de los bivalvos traen de cabeza a las mariscadoras, en un nuevo quebradero de cabeza que se suma a los vividos desde 2023 con la mortandad por las lluvias.

«Las medidas reglamentarias son a lo largo. Si el mínimo es de 35 milímetros a lo largo y resulta que no está creciendo a lo largo sino a lo gordo, nunca va a llegar a esa talla, al tener su capacidad reproductiva ya realizada. Realmente no es un tamaño comercial, porque la normativa dice que tiene que ser 35. Es un problema que estamos notando en algunas zonas de marisqueo», explica Vázquez, que se aferra a la ayuda institucional para que los cambios que está viviendo el sector no terminen por acabar con él.

«El que siente el trabajo en sus venas sabe que somos como el Ave Fénix, que te caes y de repente resurges. 2014 fue malísimo y volvimos a resurgir, pero al tardar tanto tiempo ahora, la desesperanza está ahí. Pero yo tengo la esperanza de que el marisqueo vuelva lo que fue en su momento. Siempre estuvimos consiguiendo cosas, en momentos muy malos, sin tener derechos y ahí estuvimos. Pienso que esto tiene que seguir adelante, porque si no desaparece», aseguró.

Padín: «Llevo mucho tiempo aquí y tuvimos años malos, pero como ahora mismo nunca»

Para Elena Padín, presidenta de la agrupación de mariscadoras a pie de Raxó, mantener la esperanza de que las cosas mejoren en la ría es una tarea cada vez más ardua, después de unos meses de julio y agosto en los que hubo buen precio para la venta, pero sin visos de continuar con esa tendencia.

«Lo vemos con resignación, esperando que mejore, pero por las estadísticas, pintar no pinta muy bien. Lo que era antes, no es. Llevo muchos años y tuvimos años malos, pero como ahora mismo no», afirmó Padín, que lamenta que el estado actual del marisqueo afecte a un relevo generacional que tiene proyección. «Hay mucha gente que quiere entrar. Así como en otras zonas no, nosotros tenemos unas listas grandes. Ojalá estuviese la playa para meter gente, porque si nos quedan sobre 600 euros libres, no está para meter gente a mariscar, porque no da. Si no podemos subir cuotas los que estamos, con más gente menos podemos subir», analizó.

En su caso, teme que la situación afecte a su futuro más inmediato. «Llevo toda una vida y con lo que me queda que cuento para jubilarme, las cosas no pintan muy bien. Ese es el miedo que tenemos. Aparte, que es un trabajo muy bonito, que te da mucha libertad porque no dependes de un jefe y tienes tiempo para todo», reiteró Padín.