La rehabilitación ya supone este año siete de cada diez obras de construcción en Pontevedra

El sector de la construcción en Pontevedra y su área de influencia muestra estabilidad, pero basado en la rehabilitación, ya que la obra nueva ha caído un 10% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024. Los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) destacan que el número de expedientes de dirección de obra, considerados el termómetro del sector de la construcción, registrado en la primera mitad de este año descendió un leve 1,89% respecto a la primera mitad del 2024. Se registraron 468 expedientes de enero a junio de este año frente a las 477 del primer semestre de 2024, según el Coatpo.

El presidente del colegio, Manuel Rañó, es optimista respecto a la evolución del sector de la construcción. En su opinión, “es imprescindible incrementar la oferta de vivienda” en Pontevedra y en los principales núcleos de población de la provincia para resolver el problema de la escasez habitacional. “Hace falta impulsar proyectos de todas las tipologías de vivienda, tanto en venta como en alquiler”. A su juicio, “así se podría equilibrar el mercado y responder a la creciente demanda”. Cree que esta dinamización y probable movilización de recursos a corto y medio plazo supondrá un impulso para el sector.

Rañó hace hincapié, como una reivindicación desde el Coatpo, en poner en marcha políticas que permitan disponer de suelo finalista. “Es imprescindible una gestión ágil del suelo, con todas las garantías y seguridad jurídica”. El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica reconoce que hoy este proceso “es complejo y lento”. El tiempo medio necesario para desarrollar un nuevo proyecto inmobiliario puede alcanzar los cinco años y supera los diez en casos más complejos. El máximo responsable de los ‘aparelladores’ de Pontevedra reclama, como medida para abordar la escasez de vivienda, “un marco regulador más claro y estable” que permita “reducir la carga burocrática y fomente la actividad promotora”. Insiste, una vez más, en “mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias”, sobre todo por parte de las Administraciones locales. Manuel Rañó también apuesta por la colaboración entre sector público y las diversas Administraciones y por el incremento de la promoción pública. “Así podremos contribuir de forma más efectiva a resolver los problemas que preocupan a la ciudadanía”.

Según el Colegio, en el primer semestre de 2025 se registraron en Pontevedra y su área de influencia 134 Eexpedientes de dirección de obra nueva. Y en el mismo periodo del año anterior, 148. La caída registrada fue de un 9,46%. La rehabilitación vinculada a la construcción creció. Lo hizo un leve 1,52% en este mismo periodo en Pontevedra y su entorno. La rehabilitación gana de nuevo la batalla a la obra nueva. En esta primera mitad de 2025 el resultado es el siguiente: 28,6%, obra nueva; y 71,4%, rehabilitación. Y es similar en los primeros seis meses de 2024: 31% obra nueva; y 69% rehabilitación.

Rañó destaca que la rehabilitación debe tener un “protagonismo indiscutible” en el proceso de transformación y aumento del parque de vivienda. A juicio del Coatpo, “es imprescindible poner a disposición de la ciudadanía ayudas estables, más sencillas y accesibles” para continuar fomentando la rehabilitación de vivienda y edificios. Manuel Rañó cree que estas medidas “permitirían la entrada de inmuebles rehabilitados en el mercado de venta y alquiler a precio asequible. Además, también insiste en habilitar ayudas “que puedan ser tramitadas de forma más simple y sencilla”.

Otro termómetro del sector de la construcción es el presupuesto de ejecución material (PEM), que refleja el coste de los materiales y de la mano de obra necesarios para la ejecución de un proyecto. Es una estimación a priori del coste de la obra. En Pontevedra y su área el PEM total de los seis primeros meses de 2025 sumó 105 millones de euros, una subida del 31,29% respecto al PEM del primer semestre de 2024, que superó los 80 millones, según el Coatpo.

Manuel Rañó, en este sentido, pone el foco en la falta de mano de obra. “Este problema, que ya es crónico, está dificultando la materialización de proyectos de obra nueva y de rehabilitación”. El sector constructor -empresarios, promotores, arquitectos y arquitectos técnicos- estiman que a corto y medio plazo será necesaria la incorporación de más trabajadores para no poner en riesgo la ejecución de proyectos clave. En este sentido, un mayor desarrollo y apuesta por la construcción industrializada podrían ayudar. El presidente del Coatpo cree que una parte del incremento de los presupuestos en el primer semestre se debe a la falta de personal. “El coste laboral está incrementándose porque las empresas no encuentran suficientes trabajadores, con o sin cualificación”, destaca. El Coatpo demanda “medidas efectivas que permitan adecuar y adaptar la Formación Profesional a las demandas y necesidades del sector”. Los ‘aparelladores’ de Pontevedra también son partidarios de la “regularización de migrantes con formación específica”. Manuel Rañó también destaca que la construcción debe hacer un esfuerzo para atraer a los jóvenes y mano de obra femenina. “Somos un sector cada vez más mecanizado y moderno, que va incorporando tecnología punta y nuevos sistemas y formas de contruir”, recuerda Rañó, tratando de desterrar el mito sobre la extrema penosidad y precariedad que sufrirían los trabajadores del sector.

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra tramitó en el primer semestre de 2025 un total de 258 viviendas unifamiliares en la provincia. El mismo periodo del año anterior, 285. La caída fue del 9,47%. Los edificios tramitados subieron levemente. El alza fue del 7,41%. Y pasaron de los 27 en la primera mitad del pasado ejercicio a los 29 edificios de enero a junio 2025. Las viviendas planificadas en estos últimos edificios suman 846. Y 885, las previstas en los edificios tramitados en la primera mitad del año 2024, según el Coatpo. La bajada en este caso es del 4,41%, según el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra.