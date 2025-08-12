Pontevedra se solidariza con el pueblo palestino

«Pontevedra con Palestina» es el lema de una campaña puesta en marcha ayer por el Concello para mostrar la solidaridad local con este pueblo. Se reparten carteles por los comercios y locales. La iniciativa comenzó en Grano de Oro, en la calle Peregrina, que ya mostraba esta solidaridad en su escaparate.

