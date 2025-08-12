Poio aprovecha el verano para resolver anomalías en colegios

El Concello de Poio inicia un plan de mantenimiento de los colegios durante el verano, con el objetivo de que en el regreso a las aulas en septiembre el alumnado encuentre los centros en las mejores condiciones posibles. En el plan, que cuenta con una inversión que supera los 75.000 euros, se incluyen obras en todos los centros de primaria e infantil, incluyendo trabajos de carpintería, fontanería, pintura, pavimentado o mejora de la seguridad. Además, se realizarán revisiones de enchufes, iluminación y pantallas, así como trabajos de electricidad, fontanería, y otras obras y reparaciones menores, entre las que se incluyen persianas, puertas, mobiliarios o bancos.

La concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, indica que «estamos en contacto con las directivas de los centros y con las Anpas para ir solucionando las principales deficiencias y problemas que tienen» Añade el Concello que « las labores de mantenimiento se van haciendo a lo largo de todo año, según van surgiendo incidencias o necesidades, pero los trabajos más importantes se ejecutan aprovechando las vacaciones escolares para evitar incomodidades durante el transcurso de las clases».

De este modo, en el colegio de Lourido, el plan de mantenimiento incluye instalación de tarima en la biblioteca, ampliación del parque y mejoras en la zona infantil, así como reposición de puertas en mal estado y pintado interior y exterior. En Raxó, se acondicionará la zona de la radio con la apertura de una ventana con cristal acústico, se mejorará el aislamiento del aula y pintado de paredes. Además, con la colaboración de la Xunta, se renovará el parque infantil del centro.

En el colegio de O Bao se abrirá una puerta exterior para comunicar directamente el centro con el parque infantil y mejorar así la seguridad del alumnado, y se instalará una pasarela y escaleras de madera. En Chancelas, en colaboración con la Xunta se reforman los baños del profesorado y se asfaltará la pista de juegos infantil.

En CEIP de Viñas se mejorará el aula de 5 años, con pintado e instalación de tarifa flotante, igual que en la biblioteca del centro, donde también se abrirá una puerta de acceso nueva. Además, se reparará el aseo de la planta baja así como los daños estructurales de la fachada del edificio. Por último, en el colegio Isidora Riestra se instalará tarima flotante en el aula de infantil, se reparará el cierre del patio exterior y se adaptará el bajo de la escalera para crear un espacio de lectura. Junto a las obras de mantenimiento, en la puesta a punto para el inicio del nuevo curso escolar también se incluye una limpieza general.