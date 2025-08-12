Periodistas de 8 países ya han enviado trabajos al premio Julio Camba
A 30 días para el final del plazo de admisión, periodistas de 8 países ya han remitido artículos para competir por el Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba. El galardón está dotado con 10.000 euros para el texto ganador y autores de los dos segundos premios recibirán 2.000 euros.
