«Igual que un pintor pinta con acuarelas, una florista pinta con flores»

—¿En qué se ha inspirado para la decoración del balcón de la Casa Consistorial?

Ha sido una inspiración más bien festiva, he querido hacer un guiño a nuestra tierra utilizando las hortensias, que son flores muy predominantes en nuestro paisaje. En la parte central, justo desde donde estaban las pregoneras, había una corona de hortensias de color azul, que es también uno de los colores más predominantes de esa flor que tenemos aquí. También buscaba el simbolismo de lo que es la corona; en la antigua Roma se usaban este tipo de adornos florales para decoraciones de festividades, tanto la corona en sí, que es un círculo cerrado, como las guirnaldas de verdes que también estaban presentes en el balcón, que realidad son coronas abiertas, que no tienen fin. La idea principal era evocar la festividad del momento, a través de las flores y de las composiciones. Y en los extremos del balcón, como son desde donde se suele lanzar el chupinazo, justo la flor que iba en esos arreglos es una evoca un poco los fuegos artificiales, como son los allium o los eremurus.

—Su propuesta cosechó todo tipo de elogios…

Pues la verdad es que fue bien acogida, yo de hecho mientras montaba el balcón, que estuve montándolo la tarde noche anterior, y luego por la mañana fui a retocar, ya veía desde el balcón que mucha gente se paraba a hacer fotos, algo que me gustó porque pensé, bueno, ya por lo menos la gente se está fijando.

Las pregoneras y las autoridades en el balcón decorado por Paula Rodríguez de Sáa. / Gustavo Santos

—Abrió su taller en marzo de 2023 y esta temporada tiene que tenerlo cerrado por la elevada demanda

Pues en realidad eso sí, he tenido un poco que alterar lo que son mis horarios, porque es cierto que tengo mucho trabajo durante el verano por la temporada de bodas y eventos, que es a lo que principalmente me dedico, aunque sí que durante el invierno también tengo una parte más de floristería al uso, pero siempre cuidando la selección de flor que tengo en el taller. No me centro en tener producto como una floristería tradicional, sino más en flor seleccionada, y en hacer ramos y arreglos florales siempre bajo pedido. Busco que la gente también tenga esa conciencia de compra, no tanto de compra en el momento, sino que le dedique un tiempo a pensar, que piense que quiere regalar un ramo, pero que sea uno especial, que tenga unas flores seleccionadas.

—¿Cómo se organiza la decoración floral de eventos significativos como una boda?

Al final la una boda no es solamente el día de la celebración, sino que previamente tiene un proceso súper largo de elaboración en cuanto a diseño de todo lo que va a llevar a nivel decorativo. Yo elaboro un dossier para las parejas, ese dossier posteriormente tiene que estar validado y pasa a ser mi guía de trabajo. Al final se trata de una presentación como de un proyecto, que en una jornada, que es el día de la boda, tiene su culmen. Ahí es cuando se ve y se hace realidad. Pero con anterioridad es un proceso que se lleva a cabo durante todo el año. La semana fuerte de trabajo es la previa a la boda, y todo esto hace, por ejemplo, que no pueda estar funcionando a la vez en estas fechas como floristería al uso mientras preparo un evento.

—¿Cómo llegó al mundo de la decoración floral?

Un poco por casualidad, en realidad. Vengo del mundo de la moda, he estado trabajando 7 u 8 años en el mundo de la moda. Soy muy inquieta, me gusta siempre probar cosas nuevas, experimentar, y también trabajar con las manos. Siempre me he apuntado a talleres de temas relacionados con actividades que tengan que desarrollarse manualmente, como estampación o cerámica, y un día coincidió que una compañera de trabajo en Madrid y yo nos apuntamos a un taller floral. Y de ahí un poco surgió el flechazo ya. Me dio esa cosa de decir, ¡oh! Qué bonito esto, qué interesante, y seguí como yendo a hacer talleres para aprender más. Y luego ya directamente decidí que me quería dedicar a esto. Me había cautivado por completo el sector.

—¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

La flor al final es una forma de expresarte, tiene esa parte artística, esa parte visual, igual que un pintor pinta con acuarelas, un florista también pinta con flores. Siempre esa parte artística ha sido bastante innata en mí, y como que encontré el medio a través del que podría expresarme. Por ejemplo, al decorar bodas, obviamente sí hay un concepto con la pareja, siempre se desarrolla un concepto, hay una estética, pero siempre hay esa parte, ese añadido a nivel artístico que el florista puede aportar como profesional.