La obra del paseo de la PO-546 rebasa su ecuador frente al de la ría, aún paralizado

La PO-546, la conocida «carretera vieja» de Marín, dispondrá el próximo año de una senda peatonal y ciclista de 3,5 kilómetros entre Mollavao y Praceres. Las obras iniciadas en octubre pasado por la Xunta ya ha superado su ecuador con una significativa parte ya ejecutada, en especial en la zona más próxima a la ciudad. Este avance contrasta con la total paralización del otro paseo para unir ambos puntos, el que discurre por la orilla de la ría y del que solo se ejecutó la mitad, hasta el nudo de Mollavao.

Obras en otro de los puntos de la carretera. G. Santos / G. Santos

Hace más de un año Costas decidió renunciar al segundo tramo, que ya estaba adjudicado, alegando problemas de inundaciones y de carácter ambiental, y desde entonces el itinerario actual es un «callejón sin salida»; por donde se va, hay que volver.

La senda de la PO-546 comenzó a ejecutarse a finales de 2024 con un plazo de año y medio, por lo que ya rebasa su ecuador. La obra cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros para la creación de un eje de movilidad sostenible entre Marín y Pontevedra en la PO-546. Para ello, este itinerario de 3,5 kilómetros entre el puente del ferrocarril en Mollavao y Placeres incorpora una plataforma compartida para peatones y ciclistas no deportivos, así como vehículos de movilidad personal, y conecta distintos puntos de interés como el Puerto de Marín, el Pazo de Lourizán y la sede de la Xunta.

La idea es que sea utilizado por más de 83.000 vecinos de ambos concellos, que dispondrán de una senda de anchura variable, desde 2,40 metros hasta más de cuatro, como se hará en alguna zona aún por concluir.

Además de la senda-tipo de la Xunta de color ocre, la obra incluye canalización de pluviales, instalaciones de riego en las zonas ajardinadas y aparcamientos. Se completa con otras actuaciones como la construcción de tres pasarelas: una de más de 120 metros sobre el rego de Louriñas, otro de 45 metros sobre O Sartán y la tercera en a Gandarela, de 28 metros. También incluye la mejora de las paradas de transporte público y la renovación de la iluminación.

La Xunta trabajó en las últimas semanas en las autorizaciones de Adif y de Costas necesarias para completar varias fases. La senda se realiza en cuatro fases en las que se puede trabajar sin esos trámites administrativos.

Es en estas inmediaciones del Pazo y del Centro de Investigacións Forestais de Lourizán donde se situará una glorieta de 22 metros de diámetro para calmar el intenso tráfico de la vía, que atraviesan a diario más de 8.000 vehículos, un porcentaje muy elevado de ellos camiones. Esta glorieta «permite realizar un cambio de sentido para dar acceso a los conductores que proceden de Marín y que quieren acceder al futuro aparcamiento disuasorio, con 71 plazas», según la Xunta.

Por su parte, fue en abril de 2024 cuando Costas lanzaba un gran «jarro de agua fría» sobre la conexión entre Pontevedra y Marín a través de un paseo peatonal y ciclista a orillas de la ría y por la autovía. A pesar de que el proyecto llegó a licitarse y a incluirse en los Presupuestos del Estado, Costas dio entonces ahora marcha atrás y descartó continuar el trazado hasta Placeres.

Todo apunta a que la decisión obedeció a un «cambio de criterio» de Costas en un proyecto que estaba muy avanzado, al no querer que se invada la lámina de agua y se instalen pilotes sobre la ría. El Concello ofreció soluciones, como reducir uno de los carriles de la vía, pero el Gobierno central lo consideró inviable.

Según recoge el proyecto, la actuación en este tramo, de algo menos de 800 metros de longitud, consiste en «la ejecución de una pasarela peatonal de 2,5 metros de anchura, que da continuidad a la actualmente existente paralela a la PO-11 en la zona de Placeres. La pasarela será metálica y se apoya sobre pilotes hincados en el lecho marino». Un mes después de aquella renuncia, Costas se abría a estudiar dos posibles alternativas para completar el trazado del paseo, entre ellas la de desplazar la actual autovía unos metros hacia el interior, al tiempo que se eleva sobre su actual cota. De este modo, además de continuar el paseo se evitarían las inundaciones que se producen periódicamente sobre esta carretera, cuando coinciden lluvias intensas y pleamar. En esta solución, el nuevo paseo iría conectado directamente con la actual pasarela de las mariscadoras. Sin embargo, más de un año después de aquella posibilidad, el proyecto sigue totalmente paralizado y sin visos de salir adelante.