El Museo y Príncipe Felipe disponen ya de puntos de recarga para coches eléctricos

El Parque de Maquinaria de la Diputación, en el polígono de Barro, dispone de puntos de recarga de vehículos eléctricos con una aportación de 109.000 euros en el marco del programa Moves III, financiado con los fondos europeos Next Generation, que permitieron financiar la dotación de tres puntos de recargo dobles de 44 kW y otros dos simples de 50 kW.

El diputado provincial Javier Tourís recordó que esta actuación se enmarca en una aportación mayor, con una inversión próxima a los 300.000 euros, por lo que también se instalaron puntos similares en el Museo de Pontevedra, los viveros de empresas de Barro y Lalín, la Finca Mouriscade, el Castillo de Soutomaior, la Estación Fitopatolóxica do Areeiro y el Centro Príncipe Felipe.