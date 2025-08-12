Todo listo para la Batalla de Flores: horario, recorrido y plan de tráfico

Este próximo miércoles llega una de las citas más esperadas de las fiestas de la Peregrina: La Batalla de las Flores.

Este año, el desfile comenzará a las 19:00 y seguirá el recorrido habitual: Desde Doctor Loureiro Crespo, atravesando Benito Corbal y Cobián Roffignac para continuar por la calle Padre Amoedo y finalizar recorriendo la Avenida de Bós Aires desde el Puente de Santiago hasta el Puente de los Tirantes.

Estas calles y sus perpendiculares estarán cortadas desde las 18:30 horas por lo que desde el Concello han sugerido que quien necesite recorrerlas o retirar sus vehículos lo haga antes de esta hora o después de que finalice la cabalgata.

Además, a partir de las 16.00 se cerrarán las calles de San Mauro y Avenida de Lugo en el tramo entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira para albergar las carrozas antes del desfile. También algunos parkings sufrirán limitaciones debido al corte de calles céntricas, por ejemplo, el de Barcelos del que se pide que se realice el acceso desde la zona de abajo, tanto para la entrada como para la salida, y no en el acceso de Benito Corbal.

Los servicios de emergencia del centro seguirán funcionando sin restricciones. Para el Hospital Quirón se habilitará la conducción en sentido contrario en Andres Mellado y para el Hospital Provincial se retirarán los bolardos del acceso delantero para que los vehículos de emergencias puedan acceder por ahí.

Por último, se recuerda que este año la Batalla procesionará sin música desde su arranque hasta la rotonda de la Pasarela en apoyo a los niños con trastornos del espectro autista (TEA).