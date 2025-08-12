Todo listo para la Batalla de Flores: horario, recorrido y plan de tráfico
El desfile comenzará este miércoles a las 19.00 horas y recorrerá las calles del centro desde Loureiro Crespo a el Puente de los Tirantes
Este próximo miércoles llega una de las citas más esperadas de las fiestas de la Peregrina: La Batalla de las Flores.
Este año, el desfile comenzará a las 19:00 y seguirá el recorrido habitual: Desde Doctor Loureiro Crespo, atravesando Benito Corbal y Cobián Roffignac para continuar por la calle Padre Amoedo y finalizar recorriendo la Avenida de Bós Aires desde el Puente de Santiago hasta el Puente de los Tirantes.
Estas calles y sus perpendiculares estarán cortadas desde las 18:30 horas por lo que desde el Concello han sugerido que quien necesite recorrerlas o retirar sus vehículos lo haga antes de esta hora o después de que finalice la cabalgata.
Además, a partir de las 16.00 se cerrarán las calles de San Mauro y Avenida de Lugo en el tramo entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira para albergar las carrozas antes del desfile. También algunos parkings sufrirán limitaciones debido al corte de calles céntricas, por ejemplo, el de Barcelos del que se pide que se realice el acceso desde la zona de abajo, tanto para la entrada como para la salida, y no en el acceso de Benito Corbal.
Los servicios de emergencia del centro seguirán funcionando sin restricciones. Para el Hospital Quirón se habilitará la conducción en sentido contrario en Andres Mellado y para el Hospital Provincial se retirarán los bolardos del acceso delantero para que los vehículos de emergencias puedan acceder por ahí.
Por último, se recuerda que este año la Batalla procesionará sin música desde su arranque hasta la rotonda de la Pasarela en apoyo a los niños con trastornos del espectro autista (TEA).
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
- Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes
- Gardacostas rescata a tres jóvenes en Pontevedra que se quedaron a la deriva en su yate
- Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja