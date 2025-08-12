Todo listo para la Batalla de Flores: horario, recorrido y plan de tráfico

El desfile comenzará este miércoles a las 19.00 horas y recorrerá las calles del centro desde Loureiro Crespo a el Puente de los Tirantes

Batalla de Flores del año anterior

Batalla de Flores del año anterior / Rafa Vázquez

Este próximo miércoles llega una de las citas más esperadas de las fiestas de la Peregrina: La Batalla de las Flores.

Este año, el desfile comenzará a las 19:00 y seguirá el recorrido habitual: Desde Doctor Loureiro Crespo, atravesando Benito Corbal y Cobián Roffignac para continuar por la calle Padre Amoedo y finalizar recorriendo la Avenida de Bós Aires desde el Puente de Santiago hasta el Puente de los Tirantes.

Estas calles y sus perpendiculares estarán cortadas desde las 18:30 horas por lo que desde el Concello han sugerido que quien necesite recorrerlas o retirar sus vehículos lo haga antes de esta hora o después de que finalice la cabalgata.

Además, a partir de las 16.00 se cerrarán las calles de San Mauro y Avenida de Lugo en el tramo entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira para albergar las carrozas antes del desfile. También algunos parkings sufrirán limitaciones debido al corte de calles céntricas, por ejemplo, el de Barcelos del que se pide que se realice el acceso desde la zona de abajo, tanto para la entrada como para la salida, y no en el acceso de Benito Corbal.

Los servicios de emergencia del centro seguirán funcionando sin restricciones. Para el Hospital Quirón se habilitará la conducción en sentido contrario en Andres Mellado y para el Hospital Provincial se retirarán los bolardos del acceso delantero para que los vehículos de emergencias puedan acceder por ahí.

Por último, se recuerda que este año la Batalla procesionará sin música desde su arranque hasta la rotonda de la Pasarela en apoyo a los niños con trastornos del espectro autista (TEA).

TEMAS

  1. Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
  2. Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
  3. Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
  4. Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
  5. Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
  6. Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes
  7. Gardacostas rescata a tres jóvenes en Pontevedra que se quedaron a la deriva en su yate
  8. Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja

Todo listo para la Batalla de Flores: horario, recorrido y plan de tráfico

Todo listo para la Batalla de Flores: horario, recorrido y plan de tráfico

Detenido en Pontevedra por agredir a su pareja echándole las manos al cuello

Detenido en Pontevedra por agredir a su pareja echándole las manos al cuello

La rehabilitación ya supone este año siete de cada diez obras de construcción en Pontevedra

La rehabilitación ya supone este año siete de cada diez obras de construcción en Pontevedra

DIRECTO | Dos nuevos incendios de madrugada complican la situación en el interior de Galicia, con desalojos en Chandrexa y Maceda

DIRECTO | Dos nuevos incendios de madrugada complican la situación en el interior de Galicia, con desalojos en Chandrexa y Maceda

Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra

Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra

Paula Rodríguez de Saa: «Igual que un pintor pinta con acuarelas, una florista pinta con flores»

Paula Rodríguez de Saa: «Igual que un pintor pinta con acuarelas, una florista pinta con flores»

Resignación en el marisqueo de la ría de Pontevedra por un verano que no logra salvar un mal 2025

Resignación en el marisqueo de la ría de Pontevedra por un verano que no logra salvar un mal 2025

La obra del paseo de la PO-546 rebasa su ecuador frente al de la ría, aún paralizado

La obra del paseo de la PO-546 rebasa su ecuador frente al de la ría, aún paralizado
Tracking Pixel Contents