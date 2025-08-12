El joven marinense rescatado tras lanzarse al río Lérez desde un puente, en estado muy grave

Una tarde plácida de calor y verano en el entorno fluvial del río Lérez se volvió este lunes en una pesadilla, cuando un joven marinense de 17 años fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Montecelo en torno a las 19 horas, tras precipitarse del puente de las Palabras, entre las parroquias pontevedresas de Monte Porreiro y Lérez.

En las filas del Marín Futsal, equipo en el que el joven desarrollaba su formación deportiva como jugador de fútbol sala en la categoría juvenil, la desolación es absoluta tras una larga noche esperando noticias después de que se conociera lo ocurrido.

Fuentes del club con sede en el Pavillón Municipal de A Raña destacan que la directiva estaba en plena reunión para planificar la temporada 2025-2026 cuando recibieron el aviso de que había tenido lugar el accidente con uno de sus jugadores en Monte Porreiro, donde se encontraba este vecino marinense pasando la tarde con una pandilla de jugadores del equipo, antes de que se lanzase al río y no saliese a flote después de unos minutos.

Nada más conocerse la noticia, directivos, entrenadores y padres del cuadro franjiazul –al mismo tiempo que la familia– se desplazaron al hospital donde ya se estaba atendiendo al afectado, que fue reanimado prácticamente en el acto y trasladado al centro médico después de una actuación eficaz de las fuerzas de seguridad desplazadas al río.

Tras unas horas ingresado en la UCI con estado muy grave, en la entidad marinense, que ha estado del lado de la familia desde que tuvo lugar el golpe, impera el silencio y el estado de ‘shock’. Aguardan que todo quede en un susto y siguen monitorizando su evolución, con el deseo de que la recuperación tenga lugar lo antes posible.

Prudencia

Después de lo sucedido en Monte Porreiro, la concejala de Seguridade Cidadá de Pontevedra, Eva Villaverde, deseó al joven vecino de Marín una «recuperación satisfactoria», antes de ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

La responsable municipal alabó también la labor realizada «por los cuerpos de seguridad de este Concello, tanto Policía Local como Bombeiros», que localizaron rápidamente al chico para sacarlo a la superficie y reanimarlo antes de que llegara la ambulancia al lugar de los hechos.

Un trabajo, apuntó Villaverde, que fue desarrollado «de manera encomiable», al atender al menor «en tiempo récord» para sacarlo a la superficie antes de que llegara la ambulancia, poco después de un aviso ciudadano al 112 al no aparecer tras unos minutos después del salto –casi una caída libre– al agua.

La concejala pontevedresa aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la prudencia «para evitar situaciones tan peligrosas como esta, con consecuencias graves».

Tras detallar que, aunque hay investigaciones policiales en curso sobre el suceso, la edil añadió que «no parece que hubiese nada extraño más allá del riesgo tomado sin haber tenido que tomarse en una zona muy peligrosa».