«Ante la homofobia no se puede andar con medias tintas»

En la madrugada del pasado domingo 3 de agosto tuvo lugar una supuesta agresión homófoba a dos hombres en la calle Benito Corbal, al grito de «maricones de mierda», pero hasta día de hoy, no ha trascendido que se hayan localizado a los agresores.

Tras estos hechos, las víctimas, que han preferido no hacer pública su identidad, denunciaron lo ocurrido a la Policía Nacional y se pusieron en contacto con Avante LGBT+, presente en la mayoría de ciudades de Galicia para apoyar y luchar por los derechos de este colectivo.

La organización convocó ayer una concentración en la plaza de España de Pontevedra para expresar el rechazo contra todo delito de odio. «Estos insultos reflejan algo que llevamos mucho tiempo denunciando, que es la difusión constante del discurso de odio hacia el colectivo por parte de ciertos partidos políticos que tienen representación en las instituciones públicas. Esto fomenta que aquellas personas que tienen una visión basada en el odio se envalentonen y terminen actuando, a la vez que promueve una visión negativa hacia el colectivo LGBT+», comenta el responsable de prensa de la organización, quien indica que cada vez los ataques homófobos son más frecuentes y más violentos. Asimismo, recuerda que «ante la homofobia o ante cualquier discriminación o discurso de odio, no se puede andar con medias tintas y hay que manifestarse».

La reunión contó con el respaldo del BNG, pues varios políticos acudieron a mostrar su apoyo a la causa, entre ellos, el alcalde de Pontevedra.

Los asistentes expresaron su rechazo en contra de este tipo de agresiones con frases como «ni un paso atrás ni una letra menos» o «contra su violencia, nuestro orgullo y resistencia».

El protocolo de actuación de Avante en estos casos es, en primer lugar, conocer el estado de la víctima y brindarle su apoyo. Posteriormente, se realiza la denuncia y se toman las medidas oportunas y, por último, a nivel activista, se contacta con prensa o se realizan manifestaciones.

Avante solicita que si alguna persona presenció los insultos o puede aportar algún tipo de información sobre lo ocurrido, se ponga en contacto con la asociación a través de su página de instagram (@avantelgbtpontevedra) o mediante correo electrónico (avantepontevedra@gmail.com).