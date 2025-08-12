Una grúa de 450 toneladas llega por mar al puerto de Marín para dar servicio al Grupo Nogar
Tiene un alcalde de 50 metros y se destinará a mover mercancía general y graneles sólidos
Una nueva grúa de 450 toneladas de peso y, con capacidad de carga de cien, ya está instalada en el puerto de Marín después de llegar por vía marítima a la ría desde A Coruña. Esa nueva grúa dará servicio al Grupo Nogar, una de las entidades empresariales pontevedreses con más presencia en el Puerto en el apartado de marítimo, comercial y logístico.
El grupo completó en la madrugada de este martes el transporte de la grúa, realizado por mar a bordo del ‘MV Meri’, especializado en este tipo de trabajos, ya que sus dimensiones dificultaban su llegada por otra vía.
La grúa tiene un alcalde de cincuenta metros y se destinará a mover mercancía general y graneles sólidos, una de las especialidades en Marín del Grupo Nogar, que destaca que con esta nueva unidad la empresa «refuerza su logística portuaria en Marín en las diferentes operativas».
