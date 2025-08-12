Funeral por Máximo Sánchez Medialdea, propietario de Pomasa

El empresario Máximo Sánchez Medialdea, propietario de Pomasa, falleció el pasado domingo a los 67 años. Marido de la arquitecta y exconselleira Tersa Táboas, su cuerpo fue incinerado ayer en la intimidad familiar y hoy se celebrará el funeral en la basílica de Santa María a partir de las 20 horas.

