Detenido en Pontevedra por agredir a su pareja echándole las manos al cuello
El agresor ya se encuentra a disposición del juzgado por un posible delito de violencia de género
R.P.
La Policía Local de Pontevedra detuvo en la madrugada del pasado 2 de agosto a un hombre por un presunto delito de violencia de género al agredir su pareja echándole las manos al cuello.
Los hechos ocurrieron sobre las 02.45 horas, cuando los agentes recibieron el aviso de que se estaba produciendo una discusión entre una pareja en un domicilio de la ciudad.
Tras llegar al lugar, presenciaron en el domicilio a la víctima muy nerviosa y llorando. Ella les indicó que su pareja ya no estaba allí pero estaba borracho y muy agresivo. Esa noche, él comenzó a chillarle y llegó a echarle las manos al cuello, tal y como pudieron comprobar los policías.
La Policía localizó al agresor y lo detuvieron por un posible delito de violencia de género. Posteriomente, fue puesto a disposición del juzgado.
