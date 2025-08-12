Declaran viable el plan de instalación fotovoltaica de los comuneros de Anceu
La Diputación analizó las posibilidades del proyecto de estos vecinos de Ponte Caldelas
REDACCIÓN
El diputado provincial Javier Tourís, presentó en la Casa do Pobo de Anceu (Ponte Caldelas) los resultados de un estudio de viabilidad para dotar de una instalación fotovoltaica a su comunidad de montes. El proyecto se enmarca en la Oficina de Transformación Comunitaria +Renovables, un proyecto que busca fomentar e impulsar la creación y el desarrollo de comunidades energéticas en toda las comarcas de la provincia, tanto núcleos urbanos y rurales como industriales, así como otras medidas para el impulso de la eficiencia energética y la lucha contra lo cambio climático en la provincia.
El estudio de viabilidad concluye que se trata de una «opción viable y sostenible que contribuirá tanto a la eficiencia energética como a la transición ecológica de la parroquia», según la Diputación. Para el estudio la comunidad de montes aportó dos posibles localizaciones en el norte y el sur de la parroquia, para los que se contemplaron sistemas en suelo, y la Diputación también valoró una tercera vía con una estructura de pérgolas que permitiría ampliar el radio del autoconsumo colectivo, concretamente en la parcela ubicada al norte de Anceu.
Con esta tercera opción, la instalación podría aumentar a una potencia de generación de 26 kWp y una producción anual de 32 MWh, para una cobertura de la demanda del 25% y una tasa de autoconsumo del 90%.
La instalación podría tener una potencia máxima de generación de 41,8 kWp. A pesar de no contemplar instalarse en la propia Casa do Pobo por el poco espacio disponible, sí podría ser un lugar importante para el proyecto como nexo de unión de la parroquia donde conviven distintos colectivos que se podrían sumar a él.
El estudio también señala que esta instalación no tendría apenas afección al medio ambiente, porque tanto la potencia como la incidencia sobre el suelo son bajas. Del mismo modo, destaca por una parte la elevada fiabilidad del sistema.
