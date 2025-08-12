Cerdedo-Cotobade inicia la expropiación de suelo para albergar siete viviendas protegidas

El pleno municipal de Cerdedo-Cotobade aprobó por unanimidad el inicio de un proceso de expropiación amistoso con los propietarios de 9 parcelas en las cercanías del lugar de A Igrexa, en la parroquia de San Xurxo de Sacos con la intención de destinarlas a una próxima construcción de 7 viviendas protegidas de aprovechamiento social. La valoración técnica estimada sobre lo importe total es de 87.191 euros que permitirán incorporar al patrimonio municipal 5.759 metros cuadrados situados en una superficie con una calificación urbanística del tipo de suelo no urbanizable de núcleo tradicional.

Los técnicos consideran la ubicación cómo buena ya que la zona escogida se encuentra en las cercanías del núcleo urbano de Cerdedo y de la parroquia de Tenorio que cuentan con servicios básicos muy cerca como son el centro de salud, farmacia, colegios o tiendas.

Las nueve parcelas escogidas suman una superficie catastral total de unos 5.759 metros cuadrados y están todas juntas y aunque no son de gran tamaño, las que se encuentran en el linde norte son más planas que las del sur, que finalizan en un talud de más de dos metros. La operación se financia con un préstamo sin intereses de 90.000 euros que se firmó hace unas semanas con la Xunta.