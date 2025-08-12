Los cantos de taberna de Os Firrás amenizan esta noche Combarro

En el marco de la 43 Semana Cultura e Festiva San Roque, los cantos de taberna de os Firrás amenizarán hoy Combarro a partir de las 21 horas. La actuación tendrá lugar en la Praza da Chousa y, a continuación, se celebrará el concierto de Chroma. Mañana el espectáculo de Saltimbanqui recorrerá la villa, para concluir con Four Passengers.