Arantza Portabales firma libros, esta tarde, en la Librería Nós
Arantza Portabales, una de las más reconocidas escritoras de novela negra, firma esta tarde ejemplares de sus libros en la Librería Nós de Sanxenxo. El encuentro lector con la que es en estos momentos la autora de ficción más leída en la villa turística, dará comienzo a las 20 horas.
