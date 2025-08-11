SmartPeme+ forma en capacitación tecnolóxica

A Deputación organiza esta semana un novo obradoiro de capacitación tecnolóxica ao abeiro da Rede SmartPeme+. A acción, en formato telemático e con inscrición previa, é o martes e afonda en cuestións de interese para o tecido empresarial como as estratexias de márketing por correo electrónico e a súa aplicación mediante a ferramenta Benchmark Email.