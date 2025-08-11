Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra

Un adolescente de 17 años, vecino de Marín, ha sido rescatado en la tarde de este lunes del Lérez en Monte Porreiro, después de lanzarse al río desde el puente de Las Palabras, a una altura de más de quince metros.

El aviso al 112 se produjo sobre las 19.45 horas, cuando otras personas vieron como el joven se lanzaba al agua y no volvía a aparecer. De inmediato se movilizó a agentes de la Policía Local y Nacional, a efectivos sanitarios y a los Bomberos, que acudieron al lugar con su equipo de rescate acuático.

Fue uno de los bomberos el que, a bordo de una moto de agua, localizaba al menor en el agua, inconsciente y con muy poco pulso. Tras ser llevado a tierra, los sanitarios del 061 lograron reanimar al herido y ha sido evacuado en ambulancia al hospital Montecelo.

Según ha informado el Concello, el joven estaba en compañía de otras personas y en un momento dado se lanzó al agua, por motivos que se desconcen. En principio se descartaría que se trate de un intento de suicidio, si bien la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer todas las circunstancias de este suceso.

Un camión de Bomberos en el lugar / Gustavo Santos

El puente de las Palabras cruza el río Lérez y une la parroquia del mismo nombre con el barrio de Monte Porreiro. En el lugar se congregaron numerosos vecinos ante el despliegue de efectivos de emergencias que ocupó el lugar.

La Policía Local llegó a acordonar la zona mientras se procedía a la búsqueda, en la que también participó Protección Civil. Los primeros avisos al 112 indicaban que se habrían lanzado al río dos jóvenes, pero finalmente solo lo hizo uno y algunos testigos incluso apuntan a que alguien trató de agarrar al adolescente para evitar que se lanzara, ya que la distancia hasta el agua es muy considerable y, por tanto, peligrosa.