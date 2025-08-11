Pontevedra lidera el mercado de alquiler: triplica en contratos a Marín y Poio juntos

Los precios de los alquileres en la ciudad de Pontevedra mantienen su tendencia al alza este verano. Según el Observatorio da Vivenda de Galicia, julio se cerró con una media de 656 euros por piso, la tercera cifra más alta de las siete urbes gallegas, solo por debajo de A Coruña (731 euros) y Vigo (680). En Poio y Marín, la cuota se sitúa en 642 y 518 euros al final del primer semestre de este año, según el último informe de este observatorio. Aunque la diferencia supera los 130 euros en el caso de Poio, los inquilinos todavía prefieren alquilar su vivienda en la capital que en alguno de esos domicilios limítrofes. La necesidad de coger el coche, y aparcarlo en la ciudad, para acudir a su trabajo, por ejemplo, puede estar detrás de este amplio dominio de la urbe del Lérez sobre sus vecinos.

El mismo observatorio señala que entre enero y junio de este año se firmaron 560 contratos de alquiler en la ciudad (una media de 93 al mes), lo que supone el 70% de todos los suscritos en la comarca: 79 en Marín, 77 en Poio, 60 en Sanxenxo, 15 en Ponte Caldelas y 7 en Barro. Poio y Marín suman, por tanto, 156 contratos, tres veces menos que la capital. Este porcentaje de dominio de la capital sobre su zona de influencia se repite en A Coruña, Santiago y Vigo, con localidades próximas que reciben al 30% de los inquilinos. Pero se dispara a más del 90% en Ourense y Lugo, sin esas opciones alternativas. En cambio, Narón sí absorbe buena parte de la demanda en Ferrol, donde solo se firma el 57% de los contratos de su zona de influencia.

Estas cifras corresponden a la «información basada en los contratos depositados en el Instituto Galego de Vivenda e Solo, fuente oficial que permite obtener una estimación fiable tanto del número como del importe medio», según explica el observatorio.

En el caso de Pontevedra, el aumento de precios sí parece influir en el número de operaciones, ya que el primer semestre de este año se cerró con el segundo peor balance de las siete ciudades gallegas, solo por debajo de Ferrol. La media mensual de unos cien contratos esta muy por debajo de los 550 de A Coruña, 480 de Vigo e incluso de Ourense y Lugo, que superan los 170 en cada caso.

El alquiler medio en Pontevedra aumentó de 391 a 656 euros en una década, un 68%, según los datos del mismo Observatorio. Este informe detalla que, 2024 concluyó con una cuota media de 619 euros. En todos estos años solo hubo una excepción, entre los años 2014 y 2015 ya que se produjo una bajada de precios, hasta los 361,4 euros de media en Pontevedra. Desde entonces, solamente han tenido lugar subidas: 398,7 euros de media el alquiler en 2016, 412,9 en 2017, 444,2 euros en 2018, 459,2 euros en 2019, 485,5 en 2020, 506,4 euros en 2021, 539,2 euros en 2022, 584,5 euros en 2023 y los citados 656 en junio de este año. El informe del Observatorio habla de medias, ya que si se analizan los alquileres en los diferentes barrios los números difieren mucho. Así, el importe medio se mueve en una horquilla más amplia y no es raro encontrar pisos en alquiler en el centro de Pontevedra que alcanzan los 900 euros o incluso más.