Pontevedra demuestra su devoción a la Peregrina

En paralelo a la segunda jornada oficial de las fiestas, cientos de ciudadanos no fallaron ayer a su cita con el día grande de toda la liturgia que rodea a la Virgen Peregrina, en una procesión nocturna que llevó al centro de la ciudad el fervor religioso con motivo de la semana grande de Pontevedra.

Duos Pontes protagonizó la Danza de cintas. | Gustavo Santos

Acompañados por cofrades de numerosos puntos de la geografía gallega, entre las autoridades presentes en la procesión de la Virgen se encontraron el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, flanqueado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, así como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, protagonista horas antes de la ofrenda floral a la Peregrina, y el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez.

Público que presenció la procesión. | Gustavo Santos

Al mismo tiempo, estuvieron presentes en el paseo por el centro de la ciudad varias autoridades militares de la zona, como el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Simón Benzal Contreras; el comandante de la Escuela Naval, Tomás Clavijo Rey-Stolle y el comisario jefe de la Policía Nacional en Pontevedra, Juan José Díaz Jiménez, entre otros. La principal autoridad eclesiástica de la archidiócesis y maestro de ceremonias por la mañana en el santuario, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, dirigió la comitiva de autoridades, fieles, turistas y curiosos por el corazón de la ciudad, a través de las calles Oliva y Riestra, antes de llegar a la Plaza de España para enfilar la calle Michelena en dirección, de nuevo, a la capilla de la Peregrina.

No faltaron los gigantes y cabezudos. | Gustavo Santos

No obstante, la gran protagonista, admirada y acogida por los pasillos repletos de gente durante la procesión, fue la imagen de la Virgen, ataviada este fin de semana con las enaguas y su vestido, además de sus tres mantos, junto con la esclavina, la cartera y su sombrero. Portó también su icónico báculo de oro, en homenaje a los peregrinos que van a Santiago, y lució varias piedras preciosas. De azul y blanco, ocupó lo alto de la carroza engalanada en los mismos tonos, poblada a su vez –del mismo modo que en la ofrenda floral de la víspera– por los niños y niñas participantes en la velada.

López, Rueda, Allegue y Domínguez. | Gustavo Santos

El toque musical de la calurosa jornada corrió a cargo de diferentes elencos, como la banda de música municipal de Pontevedra, además de la Banda de Guerra y Escuadra de Gastadores de la Brilat, y la banda de música de Salcedo, así como la banda de los Bombeiros de Barcelos (Portugal).

Las notas de sus instrumentos se fundieron con la parte más folclórica de la ceremonia eclesiástica, abanderada por la presencia de grupos de gigantes y cabezudos, las gaitas del grupo Rías Baixas y miembros de varias asociaciones locales enfundados en sus trajes tradicionales para la ocasión.

Como suele ser habitual en esta jornada, el cierre de la procesión correspondió a la danza gremial de cintas, en la que los bailarines de la Agrupación Duos Pontes hicieron ante la iglesia su particular interpretación rindiendo homenaje a este espectáculo, originario del siglo XVIII.

De este modo, con el calor del público presente, la Cofradía de la Virgen Peregrina pone el broche a once días de culto y devoción en la semana grande de la ciudad, tras el inicio de la novena el 31 de julio, las solemnes vísperas del sábado y el tránsito de la carroza procesional por las calles del centro.