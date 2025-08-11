Las peñas animan las calles en el día de la Peregrina
Además de los conciertos, los actos religiosos, los pasacalles y otras actividades de la programación festiva, una de las características del día de la Peregrina en Pontevedra es el colorido y ambiente que aportan las peñas, tanto taurinas como juveniles, a las calles, si bien en esta ocasión se observa una menor presencia de estos grupos con respecto a años anteriores. Los aficionados a los toros disfrutaron ayer del segundo festejo de la feria y aún resta el del próximo viernes. Por su parte, Cruz Roja dispone de un punto de atención continuada en la Alameda, todos los días, de 17.30 a 2.00 horas con personal sanitario y una ambulancia. Se refuerza durante los conciertos con otra ambulancia detrás do escenario y otro punto de atención en el mismo lugar, así como los días de toros y de los fuegos artificiales.
