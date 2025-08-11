La ocupación turística en julio en Poio fue del 71%, 7 puntos más que en 2024

El sector turístico de Poio registró una ocupación media del 71% durante el mes de julio, un aumento de 7 puntos sobre los datos de 2024 (64%) y de diez sobre 2023 (61%). La concejala de Turismo, Rocío Cochón, cifró en el 67% la ocupación en la primera quincena del mes y en el 75% la segunda, época en la que crecieron las plazas de alojamiento disponibles.

Cochón quiso destacar también la pujanza de otras actividades, como el turismo náutico, el xacobeo y las visitas a la Casa-Museo de Colón. En relación a la primera, el Puerto Deportivo de Combarro tuvo el 97% de sus más de 300 amarres ocupados durante el mes, y la celebración del Encuentro Náutico del centenario Irish Cruising Club irlandés. La Marina combarresa colgó ya el cartel de ‘completo’ para agosto, con el 100% de los amarres reservados.

Las variantes xacobeas que atraviesan el municipio tuvieron una gran actividad, con más de 1.000 personas que sellaron su Compostela en el Concello o en el Mosteiro, procedentes de toda España y de medio centenar de otros países. Asimismo, el Museo de Colón recibió 150 visitantes, un tercio de ellos extranjeros, con la presencia de académicos, expertos e interesados en la teoría del Colón Gallego procedentes de Estados Unidos, Noruega Argentina o Brasil.

Por su parte, en las oficinas de turismo de Casal de Ferreirós y Combarro, las profesionales atendieron más de 2.000 usuarios, con un porcentaje cada vez mayor de visitantes extranjeros.

Durante este mes la Oficina de Turismo del Casal de Ferreirós se vio reforzada con la incorporación de una técnica, contratada al amparo de una subvención de la Diputación de Pontevedra de 7.000 euros. Además, se renovó la señalización y los elementos visuales con la nueva imagen de marca de Turismo Rías Baixas, red a la que está adscrita la oficina.