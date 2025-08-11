La miel gallega resiste

A Feira do Mel celebra su 35 edición en frente del mercado de abastos con un cartel cargado de actividades variadas. Sin embargo, este producto, considerado oro líquido para muchos consumidores, se encuentra fuertemente amenazado por la presencia de la velutina, que afecta gravemente a la apicultura. Esta especie invasora, afecta significativamente a las abejas, mermando su población en las colmenas y, en consecuencia, la producción de miel. «Por desgracia, la velutina vino para quedarse y es un problema para la ciudadanía en general porque afecta a nivel forestal y ataca a los frutos. De hecho, hay mucha gente con pocas colmenas, que tiró la toalla y dejó la apicultura porque se hacía muy complicado mantenerlas», indica Ester Ordóñez, veterinaria de la Agrupación Apícola de Galicia.

La cita forma pare del programa festivo. | G. Santos

Pese a ello, los apicultores afrontan este año la feria con ilusión, ya que el certamen «ayuda mucho a poner en valor la miel, que tiene una tradición muy importante en nuestra tierra, y acerca los productores a los consumidores», comenta Ester.

Entre las actividades de la feria, se encuentran la degustación de diferentes catas gratuitas a las 12.00 horas, los conciertos familiares a las 19.00 horas o los talleres «extrae o teu mel», una hora después. Asimismo, esa miel extraída será degustada en combinación con diferentes alimentos, como helado, pan de Cea o yogur, para demostrar que «la única forma de tomar la miel no es solo a cucharadas».

Además, puede adoptar diferentes sabores en función de la procedencia de la flor, ya sea de eucalipto, castaño, silva, carballo, otro árbol o incluso multifloral, cuando no tiene una cantidad excesiva de una flor en concreto y la miel procede de una mezcla de varias. De esta forma, se encuentran mieles más ácidas, saladas o más dulces y afrutadas, cuyo uso dependerá del gusto personal y de su utilidad.

Los productos vendidos en la feria cuentan con la etiqueta de Indicación Geográfica Protegida, reflejo de los parámetros más restrictivos a los que se somete esta miel gallega, que dan como resultado una calidad excepcional y unas propiedades diferenciadas del resto. Por contra, la miel importada puede contener antibióticos, ya que su uso en otros países está permitido y, a veces, ni siquiera se puede catalogar de miel debido a los aditivos que se le añaden, según comenta Ester. Por ello, es muy importante verificar que lleva esta distinción.