Un menor recibe 19 puntos de sutura por una botella lanzada de madrugada desde el Campillo

Un joven de 15 años tuvo que ser atendido de madrugada en el hospital de las heridas que sufrió después de que alguien lanzase una botella desde el Campillo de Santa María hacia la calle Arzobispo Malvar y al romper en el suelo, los cristales alcanzaron al menor en las piernas y un brazo, donde presenta un profundo corte. Fueron necesarios 19 puntos de sutura. El chaval estaba sentado en las escaleras del edificio de la Seguridad Social y todo ocurrió sobre la una y media de la mañana.

La familia del menor, además de denunciar este tipo de comportamientos, se queja de que no fue posible encontrar a esas horas a la policía en las inmediaciones para formular una denuncia. La madre añade tampoco pudo hacerlo en la Comisaría ya que, al desconocer quien lanzó la botella, tampoco sería posible presentar esa denuncia.