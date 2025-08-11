La matriculación de turismos sigue este año a la baja: menos de 80 al mes

El primer semestre del año se cerró en Pontevedra con la matriculación de 474 turismos, tanto nuevos como usados. Supone una media mensual de apenas unidades, por debajo de las 81 del mismo periodo del pasado año y solo por encima de dos ejercicios recientes: 2022 y 2023, cuando apenas se llegó a 68 operaciones mensuales.

En todo caso, la tendencia en este sector es a la baja desde hace años, especialmente a partir de la pandemia y las matriculaciones han descendido un 10% en la última década, ya que en 2016 se rozaban las 110 operaciones al mes.

La incertidumbre sobre el tipo de vehículo que adquirir, entre eléctricos y de combustión, se mantiene, lo que repercute en las compras, con mayor tendencia a reparar el coche viejo u optar por la segunda mano. Según fuentes del sector se notan períodos «en los que hay parones y de repente algunas ventas, es algo bastante general».

Lo que sí se ha notado es que «ahora se venden más coches de gasolina. Antes era el diesel, la gente solo te preguntaba por el gasoil, nadie quería gasolina, pero ahora, con los coches modernos de gasolina, que consumen mucho menos, la cosa ha cambiado», resumen los vendedores consultados.

También influye que el precio entre ambos tipos de combustible no es, actualmente, tan elevado como antes, por ejemplo. En cuanto a los coches ecológicos, el sector local reconoce que los clientes apenas preguntan por ellos y que todas las consultas se refieren a los tradicionales de gasolina o diesel. «Por los eléctricos ya nadie pregunta, porque no todo el mundo tiene donde recargarlo ni parece que les interesen». Sobre los híbridos, «puede haber alguna consulta, pero al final se acaban decantando por los de siempre”, afirman.

Un vehículo híbrido eléctrico (VHE) es aquel que utiliza de manera combinada tanto un motor de combustión interna como uno eléctrico. Con el empleo de tecnología híbrida se pueden producir reducciones de consumo de hasta el 80% en ciudad y 40% en carretera.