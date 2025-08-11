Marín zarpa hacia su Festa Corsaria con récord de 60 comidas y cenas en la calle

Un espectáculo lleno de malabares y acrobacias fue este lunes el encargado de dar la bienvenida a la fiesta más pirata de Marín: la Festa Corsaria. Los próximos días 15 y 16 la villa marinera se embarcará en su pasado de buques y corsarios con su reinterpretación del siglo XVIII.

Fue hace ya 225 años cuando el marinense Juan Gago de Mendoza y sus huestes defendieron la villa de Marín de los ataques del ejército inglés en la Batalla de Aguete. Hoy, más de dos siglos después, su ciudad les conmemora con una fiesta veraniega que promete ser una máquina del tiempo que transporte a la ciudad hacia la era de los corsarios.

Participantes en el acto de la Alameda. / Gustavo Santos

La Alameda Rosalía de Castro sirvió de escenario para una actuación cargada de fuego y telares que da la bienvenida a esta semana tan esperada del verano. Los actores se encargaron de amenizar el corazón de la villa con una escenificación con varas de fuego, aros y telas colgantes. La actuación tuvo de público a los niños de los campamentos de conciliación y las asociaciones vinculadas a la fiesta.

La programación de la 19 edición estará cargada de actividades para «todas las personas de diferentes edades» según afirmó la alcaldesa María Ramallo, que además comentó que este año se cumple el récord de solicitudes de mesas para comidas y cenas, con 60 peticiones autorizadas.

La alcaldesa también aprovechó para agradecer la implicación económica de la Diputación: «Agradecemos mucho la ayuda ya que nos permite hacer esta fiesta cada vez más grande» comentó durante el acto de presentación.

Esto se debe a que para consolidar esta emblemática celebración y reforzar su impacto cultural y económico, el Concello de Marín ha solicitado una subvención de 92.000 euros a la Diputación de Pontevedra, destinada a la Festa Corsaria y al Samaín Briz.

Asimismo, las autoridades han informado de que se proporcionará un estacionamiento en la zona del interior del puerto de uso exclusivo para las personas que tienen garajes que se ven afectados por la limitación de la fiesta. Este parking estará activo el viernes de 15.00 a 23.00 horas, el sábado de 10.00 a 1.00 horas y el domingo de 10.00 a 15.00 horas. Es preciso solicitar acreditación para usarlo.

Visitas gratuitas a un galeón en el paseo Alcalde Blanco

La programación se sucederá desde la jornada del viernes por la tarde y durante todo el sábado hasta bien entrada la noche. Promete sumergir tanto a vecinos y visitantes en una atmósfera festiva inspirada en los tiempos corsarios. La festividad marinera dará comienzo con la apertura del Mercado Corsario en la Alameda desde las 19.00 horas del viernes. Tras ello se sucederá una noche repleta de atracciones infantiles, talleres y escenificaciones como la del desfile y arribada de la bandera inglesa, que procesionará desde las 22.00 horas por las calles de la villa.

El broche final a la jornada irá de mano del concierto de O Son das Tabernas que proporcionará la ambientación musical en la Alameda desde las 22.30 horas.El sábado será el gran día para esta cita pirata. Desde primeras horas habrá talleres y animaciones. Pero el «tesoro» de la programación será el tradicional desfile de barcos y la recreación de la invasión inglesa, que recorrerá las calles del casco urbano desde las 21.30 horas. Por la noche, a las 22.30 horas, desde la Plaza de España se podrá disfrutar del espectáculo pirotécnico de este año y tras ello, cuatro Djs animarán la Rúa do Sol hasta la madrugada.

Este año la fiesta trae novedades que prometen encantar al público. En primer lugar, se expondrá una réplica de un galeón del siglo XVIII. Estará amarrado en el paseo marítimo y estará abierto para visitas gratuitas durante los dos días de fiesta. También como novedad este año se incorporará una exposición informativa al aire libre de mano de Alberto Fortes. Tendrá el objetivo de informar acerca de los artilugios marítimos de la época y el trasfondo histórico de la festividad.