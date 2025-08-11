López aboga por «tender puentes ante el sectarismo»

Un sol de justicia no impidió este domingo que la ofrenda floral a la virgen del segundo día de las fiestas de la Peregrina se desarrollase con normalidad, con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, como protagonista del evento por segunda vez desde que está al frente de la institución. En esta ocasión, el responsable provincial tomó el testigo de su vicepresidente, Rafa Domínguez.

Ante un goteo de turistas curiosos por ver qué ocurría en el interior de la capilla, la misa contó con una amplia representación de los grupos municipal y provincial del Partido Popular, acompañados también por representantes de las instituciones militares, entre los que se encontraban el nuevo director de la Escuela Naval, Tomás Clavijo.

La ofrenda, precedida por lecturas del Libro de la Sabiduría, contó con un marcado carácter político, en el que López criticó a sus predecesores al frente del Gobierno provincial, principalmente en la figura del Partido Socialista y Carmela Silva, por desvincularse de esta ceremonia. «Los ocho años de ausencia de la presidencia de la Diputación a esta ofrenda son vistos hoy como un paréntesis erróneo, minúsculo y olvidado, excepto para recordar que quien quiere situarse por encima de la tradición fracasará siempre en su empeño», manifestó.

El presidente de la Diputación también abordó en su discurso algunas de las líneas clave de su administración, como la recuperación de una Bienal de Arte que «tras quince años de ausencia, emite estos meses mensajes universales de paz y piedad idénticos a los que se escuchan en la Peregrina».

López también aludió al espíritu conciliador que envuelve a la virgen para poner en valor «nuestro patrimonio natural» y «evitar que los incendios empobrezcan el tesoro que es nuestro monte», en paralelo a la intención por parte de su gobierno de renovar «el abrazo simbólico y real del anfitrión y del turista», con el objetivo de «cerrar el paso a cualquier brote de turismofobia» en las Rías Baixas.

El líder provincial recordó también el último crimen machista ocurrido en O Porriño y animó a concentrar todos los medios posibles para que estas desgracias «dejen de congelarnos el corazón y sean por fin las últimas».

Posteriormente, su intervención regresó al ámbito político, con una petición a «regresar a la ejemplaridad que permita restaurar la confianza y la credibilidad en las instituciones». También resaltó la necesidad de «desterrar la política del muro que se ejerce en instituciones capitales de nuestro país», abogando por «tender puentes para silenciar el sectarismo», al hilo del lema de la actual administración provincial.

Como nota final, López solicitó a la patrona que los 61 municipios de la provincia «vean atendidas sus necesidades específicas» y que sus capacidades «se plasmen en un presente de avance y un futuro ilusionante».

Tras la ofrenda, cerró el turno de palabra el arzobispo de Santiago de Compostela y maestro de ceremonias de la jornada, Francisco José Prieto, hizo referencia en su sermón a la paz y la atención al prójimo como herramienta para acabar con las guerras lejanas y cercanas.

«La adoración a la Virgen Peregrina nos recuerda que somos ese pueblo peregrino. Ocupados y preocupados en ese compromiso, ese bien común en el que debemos encontrarnos todos como sociedad, de toda vida y de todas las vidas», añadió Prieto.