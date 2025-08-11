La grave cornada a Morante de la Puebla enturbia la tarde colosal de Daniel Luque

Definitivamente Morante de La Puebla no tiene suerte con Pontevedra . Con una expectación inusitada , la plaza abarrotada y los morantistas en la convicción de que este año si, Apareció Carrillón, que durante la lucha de la primera tanda de muletazos con la mano izquierda al natural por el pitón izquierdo envió al de La Puebla al hospital. Una cornada muy seria de doble trayectoria con 10 y 6 centímetros respectivamente acabo con las ilusiones del diestro y las de sus seguidores. Además, empañó en parte la colosal tarde de Daniel Luque, triunfador de la jornada.

Alejandro Talavante, en plena faena / Gustavo Santos

La segunda corrida de toros de la feria de la Peregrina 2025 comenzaba así con mal pie,. El diestro sevillano sufría una fea cornada en su primer astado y quedó herido en su muslo derecho . De inmediato fue recogido por su cuadrilla y otros subalternos para ser atendido en la enfermería del coso de San Roque. Tras ser atendido en las instalaciones de la propia plaza se decidió por seguridad su traslado al hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de la ciudad, pese a que el propio torero mostraba su deseo de regresar a Sevilla, lo que hace pensar en una pronta recuperación, aunque el pronóstico, de momento, en grave.

Daniel Luque salió a hombros por la puerta grande / Gustavo Santos

Morante era el encargado de realizar la primera faena del festejo, a un astado de la ganadería de Garcigrande, de nombre Carrillón de 520 kilos. La cogida se produjo cuando realizaba los pases con la muleta y el toro se quedó bajo el torero y alcanzó su pierna. Morante, de 45 años, se levantó rápidamente, pero con evidentes dolores. Fue asistido de inmediato y llevado en volandas a la enfermería.

Daniel Luque se encargó de matar a Carrillón, con una gran estocada, y después brindó el primer toro de su lote a Morante además de abogar por su pronta recuperación. La terna del cartel taurino de ayer la completaba el diestro extremeño Alejandro Talavante.

Lo que pasó después de la cogida es muy difícil de explicar. Se comentaba en las colas de entrada a la plaza que ya era hora de que se volviese a cortar un rabo en la plaza. El último de Antoñete ya empieza a quedar muy lejos y curiosamente ayer se concedió desde la presidencia después de la que será inolvidable faena de Daniel Luque ante su primer enemigo. Con la plaza enfervorizada llena de pañuelos pidiendo la primera oreja, la segunda y después el rabo. Todos los presentes creyeron que se había concedido.

Pero llego el esperpento. La cuadrilla y el diestro no salían de su asombro cuando el presidente, cambiando su criterio de concesión, anula el rabo. La cara de sorpresa del diestro aún la tenemos presente.

¿La faena? Si algo ayer transmitió Luque fue el disfrutar de la emoción del toreo. Tanto en su primero como el que cerró plaza de nombre Veronés, se vivieron momentos de intensa emoción

Tandas de muletazos hilvanados como joyas de arte visual logrando un compendio de armonía y belleza como no habíamos sentido en mucho tiempo. En verdad que esa faena era merecedora de las dos orejas y el rabo , entendiéndolo así toda la plaza excepto el presidente.

Tres orejas fue su balance definitivo con la plaza entregada y un mal sabor de boca por «robar» un momento histórico.

Por su parte, Alejandro Talavante tiene mucho oficio, pero ayer no fue suficiente. Entre la emoción vivida con Luque, el listón puesto tan alto y el runrún de la plaza preguntándose como estaba Morante de la Puebla. Ante su primer enemigo se limitó a realizar una faena de aseo que eso sí, acompañada de una lección de conocimiento y tranquilidad de encontrar el perfecto equilibrio de su oponente antes de matar . La estocada le valió una oreja. Con su segundo del lote de nombre Tratante, ni eso, fallándole la espada , para Alejandro la tarde de ayer no pasará a la historia. Aplaudido por los tendidos se retiro acompañado por su cuadrilla (por cierto menuda tarde desastrosa en la suerte de banderillas) a refrescarse al hotel.

La Goyesca nos espera. Será el viernes 15 con Miguel Perera, Daniel Luque de nuevo y Fernando Adrián.

Evacuado al hospital tras una primera atención de urgencia en la enfermería

La cornada sufrida por Morante, con una espectacular voltereta, encogió el corazón en toda la plaza, que mostraba ayer una gran entrada histórica, ya que muchos aficionados acudían a la llamada del de Puebla del Río. Pero se cruzó en su camino Carrillón y dejó a todos helados. La empresa de la plaza pontevedresa de los hermanos Lozano, facilitaba poco después de la cogida el parte médico firmado por el cirujano jefe del coso de San Roque. En él se señala que el diestro sevillano presenta «una herida por asta de toro en cara interna del muslo derecho, que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias, una descendente de diez centímetros y otra ascendente de seis, con pronóstico grave». Aunque el diestro sevillano se mostraba entero y con buen ánimo, se decidió su traslado al Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez para completar su atención médica,pero se espera una alta rápida.