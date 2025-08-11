Doce horas esperando a Reche

Quiero volver a ser esa chica que no sabía de qué escribiría, porque nada le dolía, porque nunca nadie le abría una herida. Es una de las letras de Marina Reche con las que se identifican miles de jóvenes que recibieron entusiásticamente en 2023 el primer EP de la alicantina, Claridad, que logró alcanzar los 20 millones de reproducciones, y que anoche aplaudieron a la artista en la plaza de España.

A las 11 de la mañana, casi doce horas antes de la actuación, un grupo de adolescentes esperaba para situarse en las primeras filas del concierto y ver de cerca a la joven artista y modelo, que a sus 25 años ha hecho de la vida personal, la superación, el desamor y en general las emociones algunas de sus claves.

Reche se inició en la música acompañando en sus actuaciones a su hermana, Alba Reche, cantautora que se dio a conocer al participar en la décima entrega de Operación Triunfo.

A su primer EP siguió el pasado año otro miniálbum, Oscuridad, con 7 nuevos temas en los que también ahonda en su vida personal. Las baladas, el pop contemporáneo, el folk acústico e influencias de la música popular afroamericana son algunas de las claves del trabajo de Reche, que en sus conciertos como el de ayer en el marco de la semana grande apuesta también por una escena íntima y personal.

Público que asistió ayer al concierto / Gustavo Santos

Con la de Marina Reche, la otra gran propuesta musical de la jornada fue el Festival de Corais, protagonizado por las agrupaciones Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de la AC O Chopo, Airiños de Campañó y Pontis Veteris. El espectáculo tuvo lugar en la plaza de A Ferrería y convocó a un público volcado en la tradición popular y que valora el esfuerzo de los vocalistas por ensayar durante todo el año en distintos espacios de la ciudad para actuaciones puntuales como la de anoche.

A estos conciertos en los principales palcos de las fiestas se sumaron el día grande en honor a la Virgen Peregrina decenas de actuaciones y pasacalles, a cargo de grupos como la charanga OT, Fervellos do Pío, Pola Vila o Os de Algures, que sirvieron de banda sonora a la jornada festiva en diversos puntos de la ciudad.

Tras el intenso fin de semana, al escenario de la plaza de España se subirá esta noche a partir de las 22.30 horas el rapero y compositor argentino Khea. Éste revolucionó la escena musical de su país y tras participar en algunas batallas de rap en las plazas de Buenos Aires su vídeo musical Loca, colaboración con Cazzu y Duki, se situó como el más visto del mundo de producción argentina.

En mayo de 2019 llegó a 14 millones de oyentes mensuales en Spotify, en el puesto 180 de los más escuchados del mundo. El icono del trap argentino, de 25 años, ha colaborado con numerosos artistas como Bad Bunny, Blackbear, OneRepublic, C.Tangana, Rauw Alejandro o Eladio Carrión.

Por su parte, en la plaza de A Ferrería actuará a partir de las 21 horas Los Niños de Jesús, la banda liderada por el periodista Jordi Évole.