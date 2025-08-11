Conmoción en la segunda de feria

Daniel Luque, que toreaba ayer en segundo lugar, brindó su faena de muleta a la enfermería, donde se encontraba Morante de la Puebla siendo atendido por los facultativos. Era un buen deseo que compartían los cientos de aficionados reunidos en la plaza de Pontevedra, conscientes de que Morante de la Puebla había llegado a la Boa Vila tras otra dolorosa cogida, aunque sin consecuencias graves, en Marbella, por la que tuvo que ser infiltrado para hacer el paseíllo en Galicia.

Cansados tras una larga noche de fiesta y música que se prolongó hasta la madrugada en el caso de los más jóvenes peñistas, pero dispuestos a renovar el buen ambiente de la plaza, cientos de aficionados volvieron ayer a los tendidos de la plaza capitalina a disfrutar de la cita que para muchos era la propuesta más interesante de la feria, y en la que Morante destacaba por derecho propio. «Estamos conmocionados», reconocían los más veteranos del coso minutos después tras la cogida, que se produjo al poco de empezar la lidia y cuyo pronóstico es «grave», según el primer parte de la enfermería.

Un año más, los peñistas desfilaron hasta el coso de San Roque con sus características camisetas, pañuelos y sombreros, y en la fiesta tampoco faltaron los políticos, caso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. También acudió el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que acompañaron, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el de la Diputación, Luis López.

Fueron algunos de los que asistieron sobrecogidos a la cogida de Morante de la Puebla, que precisamente señalaba poco antes de la lidia a Garcigrande como su ganadería favorita del momento. Una de sus reses fue la que lo hirió al ejecutar una serie al natural, tras lo que fue conducido a la enfermería para ser operado.

Y también precisamente el responsable de ese hierro señero de la ganadería española, Justo Hernández, fue uno de los aficionados que ayer ocupó los tendidos. Hace 45 años que su padre se puso al frente de Garcigrande; los últimos 5 años trabaja de modo independiente, y se niega a hablar de la labor con sus toros como un trabajo. «No lo veo así», traslada a FARO esta referencia de la dehesa peninsular, «considero que es un hobby y me gusta cada faena que hay que hacer, las disfruto». De hecho, afirma que seguir activo en su oficio es «uno de los sueños» que ha conquistado.

Hernández compartió impresiones con otros aficionados y, como otros profesionales del toro, no ahorra en elogios para el público de la plaza pontevedresa. «Es una afición muy apasionada», señala, que acude al coso de San Roque «a divertirse, es para lo que está hecha la tauromaquia, con mucho respeto hacia nosotros, hacia los profesionales, hacia los toreros y que hay que cuidar y fomentar».

No duda de que el principal reto en su profesión es «mantenerse, poder lidiar, poder hacer factible este sueño, porque no deja de ser un sueño, algo que nos ilusiona. El reto es vivir por lo que tenemos y que de verdad nos apasiona. Y poder mantenerlo, ése es el objetivo».

Sus toros se crían en una finca familiar que conoce desde los 3 años y que reconoce que le apasiona. Desde ella se trasladó a Pontevedra que es, recuerda «una plaza muy importante, y a dónde nos hace muchísima ilusión ir». A mayores, apunta a que «hay que apoyar la tauromaquia en Galicia y fomentar aún más la afición» para que se programen ferias en otras localidades.

La segunda de feria de nuevo convocó a los cientos de aficionados agrupados en la Coordinadora de Peñas Taurinas y también a público procedente de otras localidades gallegas y del norte de Portugal, que renovaron todos los ritos ligados a la fiesta, a la cabeza el encuentro con amigos pero, sobre todo, la tertulia sobre el toro y la historia de una plaza que presume de 125 años de tradición.

Y tras este fin de semana y el estupor de una plaza llena, San Roque recibirá el próximo día 15 a los toros de la ganadería de Victorino Marín, que vuelven a la plaza pontevedresa después de 15 años para la primera corrida goyesca que se celebra en Pontevedra desde 1929.