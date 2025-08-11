Concentración contra una agresión homófoba

La plaza de España acoge a las 20.00 horas de hoy lunes una concentración convocada por Avante LTBT+ en repulsa por una agresión homófoba denunciada hace una semana cuando al menos cuatro personas atacados a una pareja de hombres al grupo de «maricones» en la calle Benito Corbal. Hasta ayer no se habían producido detenciones.