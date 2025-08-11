Otra avería de agua en Jaime Janer afectó al suministro en Marín
REDACCIÓN
Marín
La rotura de una tubería de la red municipal de agua provocó en la madrugada de ayer una avería en el cruce de las calles Jaime Janer y Busto de Abaixo de Marín, el mismo lugar donde hace unos días se produjo un problema similar y otros parecidos en los últimos años.
La Policía Local avisó al servicio de aguas y reguló el tráfico por la zona, anegada en parte. Durante la jornada de ayer ya se procedió a trabajar en la zona para restablecer el servicio a las casas afectadas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- La embajadora informal de Combarro
- Una ventana cae a la calle en Sanxenxo y daña dos vehículos cuando un vecino la limpiaba de madrugada
- «Demostremos a los partidos que están en contra que Galicia es tierra de toros»
- Denuncian una agresión homófoba en Pontevedra al grito de «maricones»
- Castella reconquista Pontevedra y Emilio de Justo, en su debut, falla con el estoque
- La mascarilla vuelve a Urgencias de Montecelo por un brote de covid