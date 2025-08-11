Otra avería de agua en Jaime Janer afectó al suministro en Marín

La rotura de una tubería de la red municipal de agua provocó en la madrugada de ayer una avería en el cruce de las calles Jaime Janer y Busto de Abaixo de Marín, el mismo lugar donde hace unos días se produjo un problema similar y otros parecidos en los últimos años.

La Policía Local avisó al servicio de aguas y reguló el tráfico por la zona, anegada en parte. Durante la jornada de ayer ya se procedió a trabajar en la zona para restablecer el servicio a las casas afectadas.