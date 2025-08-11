A por 25.000 unidades en la Festa da Ostra de Noalla
La parroquia de Noalla, en Sanxenxo, culminó ayer una nueva edición de la Festa da Ostra, organizada por la comisión de fiestas de la Virgen del Carmen y que se marcó el objetivo de llegar a las 25.000 unidades vendidas. Todos se desarrolló en una carpa situada en las inmediaciones del campo de fútbol.
