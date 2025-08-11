A por 25.000 unidades en la Festa da Ostra de Noalla

A por 25.000 unidades en la Festa da Ostra de Noalla | FDV

La parroquia de Noalla, en Sanxenxo, culminó ayer una nueva edición de la Festa da Ostra, organizada por la comisión de fiestas de la Virgen del Carmen y que se marcó el objetivo de llegar a las 25.000 unidades vendidas. Todos se desarrolló en una carpa situada en las inmediaciones del campo de fútbol.

