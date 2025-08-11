Más de 1.200 comensales en el XantaCaldelas

Más de 1.200 comensales en el XantaCaldelas | FDV

La Alameda de Ponte Caldelas acoge ayer la multitudinaria sexta edición de XantaCaldelas, con 1.267 personas anotadas. En una jornada de calor agobiante (se regalaron sombreros) el menú incluía empanada, 900 kilos de pulpo á feria, carne ao caldeiro, tarta de Santiago, café y bebida (agua, vino, refrescos). La música corrió a cargo del grupo Azabache.

