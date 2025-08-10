La Xunta reformará la escuela infantil Casa do Mar en Marín

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, protagonizó ayer una frenética mañana de visitas y anuncios por toda la ría, con presencia en Marín, Poio y Sanxenxo. En el caso de la localidad marinense, visitó la escuela infantil pública autonómica Casa do Mar para anunciar una nueva reforma «para mejorar el confort del alumnado y del personal». En estos dos últimos años, la Xunta destinó 80.000 euros a diferentes obras en este centro.

En la visita, en la que también participó la alcaldesa de Marín, María Ramallo, la conselleira avanzó que las obras que se desarrollarán próximamente cuentan con una inversión de 40.000 euros para cambiar los elementos exteriores del centro. El objetivo de esta reforma es mejorar el aislamiento térmico y acústico de la escuela y garantizar la confortabilidad del alumnado y del personal.

La escuela Casa do Mar cuenta con 55 plazas de atención a la primera infancia gratuitas, gracias a la medida impulsada por la Xunta para financiar la gratuidad de la etapa 0-3 años. «Es una medida que beneficia a 32.000 familias y permite que Galicia sea líder en escolarización en esta etapa educativa, situándose 15 puntos por arriba del promedio estatal», según recordó la conselleira.

En su gira, Fabiola García protagonizó dos actos en Sanxenxo. Primero visitó la tienda de productos artesanales Hypatia, donde destacó que este proyecto fue beneficiario el pasado año de las ayudas Emega y aprovechó para animar a las mujeres emprendedoras a acogerse a estas ayudas de la Xunta para potenciar el talento y el empleo femenino. La convocatoria está abierta hasta el 14 de agosto y cuenta con un presupuesto de más de cinco millones de euros, permitirán beneficiar 350 iniciativas. Al respecto, señaló que esta orden de ayudas cuenta con cuatro líneas: la primera es Emega Emerxe, con cuantías de hasta 22.000 euros, para apoyar nuevas iniciativas empresariales y la creación de empleo femenino estable por cuenta propia y ajena; la segunda es Emega Impulsa, con hasta 17.000 euros de subvención, para favorecer la reactivación y la consolidación de empresas constituidas por mujeres y para implementar medidas innovadoras para la mejora de la competitividad; y la tercera modalidad es Emega Innova, con cuantías de hasta 42.000 euros, para el desarrollo de iniciativas empresariales con contenido científico o con base tecnológica.

La conselleira recordó que a estas tres modalidades se le suma una ayuda complementaria que es Emega Concilia, destinada a facilitar que las trabajadoras puedan compaginar la vida laboral, personal y familiar. Además, avanzó que este año la convocatoria, cofinanciada en un 60% por la Unión Europea en el marco del programa FSE Galicia 2021-2027, también busca prestar un mayor apoyo a mujeres mayores de 55 años y a las propuestas de emprendimiento en el rural, entre otros.

La segunda visita en Sanxenxo, acompañada del alcalde, Telmo Martín, fue a los apartamentos turísticos de Areas, que forman parte del Carné +65. En el encuentro, agradeció al propietario de este establecimiento, Marcelo Radío, su apuesta por este programa de la Xunta y por contribuir a fomentar un envejecimiento activo y saludable. Entregó al propietario el distintivo que lo acredita como adherido al programa, al tiempo que destacó que ya son cerca de 900 los establecimientos que forman parte de la iniciativa. Al respecto, recordó que el Carné +65 es 100% gratuito y beneficia a cerca de 600.000 personas, que ya recibieron en sus hogares la tarjeta con la que disfrutar de los beneficios.

Entre las posibilidades que ofrece el carné se encuentran descuentos directos de hasta el 30%, beneficios especiales en numerosas actividades y ventajas en una amplia variedad de servicios: establecimientos turísticos como agencias de viajes; de ocio y ocio; comerciales, o destinados al cuidado y bienestar, como pueden ser las ópticas.

Apoyo al futuro centro de día para mayores en Poio

En Poio, la conselleira se reunió esta mañana con el alcalde, Ángel Moldes, para conocer los nuevos avances en el proyecto de construcción del nuevo centro de día de este municipio. La consellería explica que este nuevo centro «cumple todos los requisitos del modelo de cuidados de la Xunta, que busca garantizar que los mayores tengan recursos suficientes para escoger dónde pasar esa etapa de sus vidas».Además, la conselleira explicó que este proyecto también «pretende dar una nueva vida a antigua escuela municipal, dándole un nuevo uso destinado al cuidado y atención de los mayores, un recurso que además estará situado en una localización muy buena, con todos los servicios y el centro de salud muy próximos».