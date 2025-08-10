Ulises Bértolo firma sus libros en la librería Nós

La librería Nós de Sanxenxo recibió en su Verán Literario, a Ulises Bértolo, que firmó ejemplares de su última novela, Exitus, una historia de venganza que se ambienta en Madrid, donde nació Bértolo en 1967. Es escritor, abogado, profesor de Derecho y académico de número de la Academia Xacobea.