El 'Tour Salvaje' de Manuel Carrasco revoluciona Costa Feira en Sanxenxo

Con una puesta en escena impresionante y con una gran complicidad con su público, Manuel Carrasco ha estado más de dos horas y media en el escenario del festival Costa Feira de Sanxenxo acompañado por La Banda del Sur, demostrando porque es, a día de hoy, el artista español que más personas ha reunido en un concierto en la historia de España y uno de los más queridos del panorama nacional.

El artista onubense ha ofrecido un espectáculo vibrante, parte de su 'Tour Salvaje', en el que ha sido su único concierto en Galicia. El público, entregado desde el primer momento, disfrutó de un repertorio que repasó sus grandes éxitos y adelantó temas de su nuevo disco.

Carrasco, en pleno concierto / Pablo Tuche

La actuación en Sanxenxo registró un lleno absoluto / Pablo Tuche

Durante el concierto Manuel celebro el espectador un millón, el honor recayó en la vecina de Sanxenxo Lorena Pena, que subió al escenario a recoger su título de la mano del cantante. También subió al escenario su hijo Xián, que cumplía 11 años.

El cantante onubense con Lorena Pena Buceta, espectadora un millón / Pablo Tuche

'Tour Salvaje' es la gira musical más importante de las más de dos décadas de carrera de Manuel Carrasco porque estará protagonizada por la música que viene, un nuevo concepto en el que el onubense lleva meses trabajando y que verá la luz próximamente. A la vez que terminaba de darle forma al disco ha ido creando un nuevo formato de espectáculo en directo que girará por España durante más de seis meses, con fechas ya confirmadas.

Además de la espectadora un millón, subió al escenario un vigués llamado Brais a cantar la canción Me dijeron de Pequeño, una de las más especiales para Carrasco que cantaba por primera vez al piano. También el onubense se emocionó con Mujer de las mil batallas.

Manuel Carrasco confesó que “me gustaría que sepáis de corazón que ha sido uno de los conciertos más bonitos de toda la gira” y cerró el concierto con el tema Hasta por la mañana.