Castella reconquista Pontevedra y Emilio de Justo, en su debut, falla con el estoque

Pontevedra abrió ayer la feria taurina de los 125 años de la plaza de San Roque, la única de Galicia, una efemérides que se conmemora con tres festejos, uno más de los habituales. Con buena entrada en los tendidos, muy coloridos por las peñas, el gran triunfador fue el diestro francés Sebastián Castella, que abrió la puerta grande al recibir tres orejas en sus dos faenas. José Mari Manzanares no tuvo su día y Emilio de Justo, que debutaba en Pontevedra y reaparecía en los ruedos tras su percance de hace dos semanas, falló con el estoque.

Llegaba Castella a Pontevedra en vísperas de cumplir 25 años de su alternativa y con muchas ganas de reconquistar a la afición gallega. Tras una «travesía» por el «desierto taurino» volvía a encontrarse consigo mismo y así se lo transmitió ayer al respetable en el coso de San Roque. Ante su primero, de nombre Colegial y con 550 kilos en su estructura, comenzó su faena a pies juntos con una tanda brillante de muletazos. Su enemigo seguía el paño tendido fielmente y encontrándose descalzo el torero francés ligó una faena que culminó con una gran estocada , descabello incluido, premiada con una oreja.

Un lance con la muleta de José María Manzanares. | Gustavo Santos

Tamborilero salió al ruedo con maneras muy diferentes a su hermano y Castella las vio enseguida. Esta fue una faena distinta, donde las ganas del torero se impusieron a las carencias del de Alcurrucén. Con empeño, torería y arrimándose mucho el diestro volvió a conectar con los tendidos y con un cañón como espada fue premiado con dos orejas dada la insistencia del público. Se convirtió en el triunfador de la tarde.

José María Manzanares no tuvo su día. Su lote indiscutiblemente fue el peor de la corrida Los de Alcurrucén en ningún momento colaboraron con el diestro. Chalinito puso la emoción en su suerte de varas derribando al equino de su enemigo... y poco más. Manzanares trasteó y trasteó intentando encontrar un resquicio en su oponente que permitiera alguna tanda de muletazos. Pero ni eso. Nada de nada. Ni siquiera en la suerte de la espada, donde suele ser muy eficaz, estuvo acertado.

Emilio de Justo torea con el capote.. | Gustavo Santos

En su segundo, más de lo mismo , impoluto en su uniforme sin una gota de sangre que manchara su estampa y muy lejos siempre del pelo del animal, se limitó a colocar una gran estocada que resultó infructuosa para derribar a Flautista. Manzanares se marchó ayer de Pontevedra sin pena ni gloria

Emilio de Justo fue lo mejor de la tarde Sin embargo en su debut en Pontevedra, se fue sin triunfo.La espada y la resistencia de sus dos enemigos lo impidieron. Sus dos faenas fueron de gran torería. El sitio y el momento de De Justo ahora mismo es de estar muy arriba en el escalafón. En su segundo toro brilló entre la penumbra de la plaza al marcharse la luz . Un poco antes de disponerse a entrar a matar. Sus seguidores le gritaban: !Otra tanda, Emilio otra tanda! Y esta tanda se convirtió en lo mejor de la tarde Una borrachera de pases que entusiasmo a toda la plaza llevándose la ovación más grande del festejo.

Lo que pasó después, mejor olvidarlo. La muerte de su enemigo se convirtió en una escabechina que desgraciadamente le concede argumentos a los enemigos de la fiesta. Otra vez será Emilio.