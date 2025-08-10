Sofocan en Bemil y Verducido dos incendios con 2,8 hectáreas de monte quemadas

Los incendios forestales que arrasan desde hace días numerosas zonas de Galicia también se produjeron ayer en la comarca de Pontevedra. Después de los casos de Marín o Ponte Caldelas, entre otros lugares, ayer quedaron sofocados dos fuegos en los municipios de Caldas y Pontevedra que suman una superficie afectada de 2,8 hectáreas aproximadamente.

El caso más grave fue el de Caldas, en la parroquia de Bemil, ya que comenzó a las 23.00 horas del viernes, cuando ya no era posible el uso de medios aéreos. Fueron necesarias más de diez horas para controlar las llamas, hasta cerca de las diez de la mañana de ayer.

Quedaron afectadas 2,7 hectáreas de monte arbolado e incluso fue necesario cortar al tráfico un tramo de la carretera entre Carracedo y Catoira para facilitar el acceso de los medios de extinción, entre los que figuraban cinco agentes, cinco brigadas, cinco motobombas y una pala.

De mucha menos envergadura, pero que también causó temor entre los vecinos, fue el conato de incendio registrado ayer en la parroquia pontevedresa de Verducido, que afectó a 1.300 metros cuadrados de monte.

La comarca se encuentra en alto riesgo de incendios desde hace días debido a las actuales condiciones climatológicas, con calor y algo de viento.