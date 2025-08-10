El calor no es rival para las ganas de fiesta en la semana grande de Pontevedra

El pregón de las fiestas no solo recibió a vecinos y curiosos, sino que también sirvió como pistoletazo de salida a las numerosas peñas que ya se dejaron ver este sábado por la Casa Consistorial de Pontevedra, preparadas para disfrutar del ambiente que cada verano llena las calles de la ciudad con motivo de la Peregrina.

Tras la parada para comer, puntos clave de la fiesta al aire libre, como la plaza del Teucro, Méndez Núñez o Santa María y O Campillo, comenzaron a poblarse paulatinamente de gente, que combatió el calor hidratándose y buscando la sombra.

Allí, los más jóvenes, con sus camisetas diseñadas para la ocasión, vibraron también con la música de los pasacalles de la charanga OT y el grupo Rías Baixas, como antesala al concierto que el grupo Lendakaris Muertos ofreció ante la Casa Consistorial. Finalmente, los fuegos artificiales fueron el broche idóneo a la jornada inicial de fiestas.